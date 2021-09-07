Коли очі засліплює краса!
Як жіноча, так і ювелірної майстерності.
У Києві представили витончену корону, яку вдягне на голову переможниця конкурсу Міс Україна.
Йому 30 років, як і незалежності України, а корона змінюється вперше за багато років.
Дивіться також
Випуск від 01.09.2021 (17:30) |02.09.2021| 2021
Український мед визнали на міжнародному конкурсі: бджолярі розкрили секрет успіху...
Випуск від 31.08.2021 (17:30) |01.09.2021| 2021
СВИНИНА СТРІМКО ДОРОЖЧАЄ: у чому причина та прогноз цін на 2021 рік...