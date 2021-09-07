Коли очі засліплює краса!

Як жіноча, так і ювелірної майстерності.

У Києві представили витончену корону, яку вдягне на голову переможниця конкурсу Міс Україна.

Йому 30 років, як і незалежності України, а корона змінюється вперше за багато років.