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Video: Оновлена корона на Міс Україна: як виглядає головний приз

Оновлена корона на Міс Україна: як виглядає оновлений головний приз
Оновлена корона на Міс Україна: як виглядає головний приз

Коли очі засліплює краса!

Як жіноча, так і ювелірної майстерності.

У Києві представили витончену корону, яку вдягне на голову переможниця конкурсу Міс Україна.

Йому 30 років, як і незалежності України, а корона змінюється вперше за багато років.

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