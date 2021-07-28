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Video: Олімпіада Фінансовий геній – 2021: які плани у переможця в категорії START

Олімпіада Фінансовий геній від ПриватБанк — хто переміг у категорії START
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Олімпіада Фінансовий геній – 2021: які плани у переможця в категорії START

Відкрити у собі талант фінансового генія діти і юнацтво можуть вже зараз, не очікуючи зрілості.

Так виявляли свою фінансову грамотність та креативність, зокрема й учасники Олімпіади Фінансовий геній – 2021 від ПриватБанк.

Вже відомі і переможці у різних вікових групах.

Організатори олімпіади вражені активністю, високим рівнем інтелекту та креативністю українських дітлахів та юнацтва.

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