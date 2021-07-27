Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Олімпіада Фінансовий геній – 2021: хто переміг у віковій групі KIDS

Олімпіада Фінансовий геній 2021 — хто переміг у віковій групі KIDS
  • Вікна-Новини
  • 2021
  • Олімпіада Фінансовий геній – 2021: хто переміг у віковій групі KIDS
Олімпіада Фінансовий геній – 2021: хто переміг у віковій групі KIDS

Фінансова грамотність – одна з необхідних складових успішного плавання у морі сучасності.

І чим раніше людина опанує цей ракурс – тим краще. Дехто починає вже з дитинства.

Олімпіада Фінансовий геній – 2021 від ПриватБанк визначила переможців.

Можливо саме з дітей варто вирощувати фінансових геніїв.

Цьому намагається сприяти і Бізнес-Школа ЮніорБанку. Вона діє в режимі онлайн і абсолютно безкоштовна.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Дивіться також
Випуск від 23.07.2021 (17:30) |25.07.2021| 2021
Сезон кавунів 2021: ціни та чи варто купувати ранню ягоду на ринку...
Випуск від 22.07.2021 (22:00) |25.07.2021| 2021
Секрети візажу від Ольги Сумської: що треба знати про трендовий макіяж...
Випуск від 22.07.2021 (17:30) |24.07.2021| 2021
Ціна на лохину 2021: чому ця ягода дорога і в чому її користь...
Випуск від 21.07.2021 (17:30) |22.07.2021| 2021
Здорожчання чаю в Україні: чи є різниця між дешевим та дорогим продуктом...
Випуск від 20.07.2021 (17:30) |21.07.2021| 2021
Як обрати сонцезахисні окуляри? Що потрібно знати про захист очей...
20.07.2021| 2021
Море харизми і впевненості! Хто представляє Україну на Mrs International...

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send