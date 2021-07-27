Фінансова грамотність – одна з необхідних складових успішного плавання у морі сучасності.

І чим раніше людина опанує цей ракурс – тим краще. Дехто починає вже з дитинства.

Олімпіада Фінансовий геній – 2021 від ПриватБанк визначила переможців.

Можливо саме з дітей варто вирощувати фінансових геніїв.

Цьому намагається сприяти і Бізнес-Школа ЮніорБанку. Вона діє в режимі онлайн і абсолютно безкоштовна.