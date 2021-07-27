Фінансова грамотність – одна з необхідних складових успішного плавання у морі сучасності.
І чим раніше людина опанує цей ракурс – тим краще. Дехто починає вже з дитинства.
Олімпіада Фінансовий геній – 2021 від ПриватБанк визначила переможців.
Можливо саме з дітей варто вирощувати фінансових геніїв.
Цьому намагається сприяти і Бізнес-Школа ЮніорБанку. Вона діє в режимі онлайн і абсолютно безкоштовна.
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