Бачили ціни на ранні овочі?
Помідори коштують, як свинина.
У порівнянні з минулим роком, здорожчала майже вся молода городина.
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Огірки люди на базарах купують поштучно, бо на кілограми грошей не стане.
Звідки взялися такі ціни й коли вони підуть на спад, дізнався Борис Бондарчук.
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