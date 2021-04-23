Бачили ціни на ранні овочі?

Помідори коштують, як свинина.

У порівнянні з минулим роком, здорожчала майже вся молода городина.

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Огірки люди на базарах купують поштучно, бо на кілограми грошей не стане.

Звідки взялися такі ціни й коли вони підуть на спад, дізнався Борис Бондарчук.