У жовтні розпочинається кампанія із масштабного заліснення України в рамках програми Зелена країна.

Ініціатива передбачає збереження та відтворення лісів. Це висадка на території України ОДНОГО мільярда дерев у найближчі три роки.

За 10 років очікується зростання площі лісів на близько один мільйон гектарів. Про реалізацію програми йшлося на прес-конференції

Нині вже відкрито лісово-насінневий центр у Львові, згодом відкриють ще вісім по Україні.

Приблизно дві третини коштів на реалізацію програми є і решту знайдуть, запевнили спікери.