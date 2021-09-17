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Video: ОДИН МІЛЬЯРД дерев: як рятуватимуть ліси в Україні

Як рятуватимуть ліси в Україні — відтворення лісів за програмою Зелена країна
ОДИН МІЛЬЯРД дерев: як рятуватимуть ліси в Україні

У жовтні розпочинається кампанія із масштабного заліснення України в рамках програми Зелена країна.

Ініціатива передбачає збереження та відтворення лісів. Це висадка на території України ОДНОГО мільярда дерев у найближчі три роки.

За 10 років очікується зростання площі лісів на близько один мільйон гектарів. Про реалізацію програми йшлося на прес-конференції

Нині вже відкрито лісово-насінневий центр у Львові, згодом відкриють ще вісім по Україні.

Приблизно дві третини коштів на реалізацію програми є і решту знайдуть, запевнили спікери.

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