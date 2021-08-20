Жити на природі, але не в наметі.
В Україні починає розвиватись так званий глемпінг.
У Добропарку що поблизу столиці, розповідають, що цей відпочинковий рух у світі почався не так давно.
В перекладі з англійської – «гламурний відпочинок». Це означає, що в легкому будиночку є справжні ліжка та інші потрібні для комфортного відпочинку речі.
Українці охоче долучаються.
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