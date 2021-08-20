Жити на природі, але не в наметі.

В Україні починає розвиватись так званий глемпінг.

У Добропарку що поблизу столиці, розповідають, що цей відпочинковий рух у світі почався не так давно.

В перекладі з англійської – «гламурний відпочинок». Це означає, що в легкому будиночку є справжні ліжка та інші потрібні для комфортного відпочинку речі.

Українці охоче долучаються.