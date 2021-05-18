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Video: Нові обстріли на Близькому Сході. Що там відбувається сьогодні, та як реагує світ

Близький Схід: що там відбувається сьогодні, та як реагує світ — Загострення на Близькому Сході
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  • 2021
  • Нові обстріли на Близькому Сході. Що там відбувається сьогодні, та як реагує світ
Нові обстріли на Близькому Сході. Що там відбувається сьогодні, та як реагує світ

На Близькому Сході — нові обстріли.

По Ізраїлю вже гатять не лише із Сектору Гази, а й з Лівану.

Більшість ракет до ізраїльської території навіть не долітає.

Натомість угруповання “Хамас” зазнає великих втрат.

Про ескалацію конфлікту — дивіться у сюжеті.

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