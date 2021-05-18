На Близькому Сході — нові обстріли.
По Ізраїлю вже гатять не лише із Сектору Гази, а й з Лівану.
Більшість ракет до ізраїльської території навіть не долітає.
Натомість угруповання “Хамас” зазнає великих втрат.
Про ескалацію конфлікту — дивіться у сюжеті.
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