На Близькому Сході — нові обстріли.

По Ізраїлю вже гатять не лише із Сектору Гази, а й з Лівану.

Більшість ракет до ізраїльської території навіть не долітає.

Натомість угруповання “Хамас” зазнає великих втрат.

Про ескалацію конфлікту — дивіться у сюжеті.