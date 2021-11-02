Як ви вважаєте, сіль — це корисний чи шкідливий продукт?
Канадський учений Ендрю Менте провів дослідження у 39 країнах світу, і він зробив висновок, який ошелешив світ.
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Шкода солі не доведена.
Що про це думають українські лікарі, з’ясовувала Анастасія Галкіна.
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