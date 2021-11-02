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Video: Не шкідлива для організму? Уся правда про харчову сіль

Уся правда про харчову сіль — чим корисна або шкідлива харчова сіль
Не шкідлива для організму? Уся правда про харчову сіль

Як ви вважаєте, сіль — це корисний чи шкідливий продукт?

Канадський учений Ендрю Менте провів дослідження у 39 країнах світу, і він зробив висновок, який ошелешив світ.

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Шкода солі не доведена.

Що про це думають українські лікарі, з’ясовувала Анастасія Галкіна.

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