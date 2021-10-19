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Video: Не мають гарячої води, але ПЛАТЯТЬ за неї: скандал у центрі Києва

У Києві люди живуть без гарячої води — чому людям відключили гарячу воду — теплопостачання 2021
Не мають гарячої води, але ПЛАТЯТЬ за неї: скандал у центрі Києва

Замість гарячого душу — відро з водою і черпак.

Так вже чотири місяці живуть мешканці будинку у Києві.

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Гаряче водопостачання в будинку вимкнули, тому що трубам потрібен капітальний ремонт, але платіжки за гарячу воду надходять і досі.

Що робити людям, дізнавалася Анастасія Єчкалова.

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