Замість гарячого душу — відро з водою і черпак.

Так вже чотири місяці живуть мешканці будинку у Києві.

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Гаряче водопостачання в будинку вимкнули, тому що трубам потрібен капітальний ремонт, але платіжки за гарячу воду надходять і досі.

Що робити людям, дізнавалася Анастасія Єчкалова.