Успішні бізнес-леді та благодійниці, яскраві знавчині своєї справи та просто матусі – цього вечора усі вони зірки!

У столиці нагородили жінок, які перемогли у спеціальній премії.

Журі оцінювало професійний рівень та соціальні проекти учасниць.

А обличчям премії стала меценат Людмила Русаліна.

Усі подробиці — у відео.