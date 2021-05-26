Успішні бізнес-леді та благодійниці, яскраві знавчині своєї справи та просто матусі – цього вечора усі вони зірки!
У столиці нагородили жінок, які перемогли у спеціальній премії.
Журі оцінювало професійний рівень та соціальні проекти учасниць.
А обличчям премії стала меценат Людмила Русаліна.
Усі подробиці — у відео.
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