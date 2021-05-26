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Video: Національна премія Найкраща українка в професії

У Києві нагородили переможниць премії Найкраща українка в професії - Меценат Людмила Русаліна стала обличчям Національної премії Найкраща українка в професії
Національна премія Найкраща українка в професії

Успішні бізнес-леді та благодійниці, яскраві знавчині своєї справи та просто матусі – цього вечора усі вони зірки!

У столиці нагородили жінок, які перемогли у спеціальній премії.

Журі оцінювало професійний рівень та соціальні проекти учасниць.

А обличчям премії стала меценат Людмила Русаліна.

Усі подробиці — у відео.

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