Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Народний улюбленець — кабачок: вишукані та смачні рецепти

Як приготувати кабачок — рецепт кабачкових оладок — кабачкові оладки: рецепт
Народний улюбленець — кабачок: вишукані та смачні рецепти

Дієтичний овоч — кабачок.

Його вже продають масово, тому ціна стає адекватною. 

Читайте: Молода капуста: як правильно обирати і що приготувати

А це означає, що можна готувати кабачкову ікру й улюблені оладки. 

Простий рецепт овочевих оладок із вишуканою ресторанною подачею дізнався наш Борис Бондарчук.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Дивіться також
22.06.2021| 2021
Добропарк під Києвом: як потрапити на лавандове поле...
Випуск від 21.06.2021 (17:30) |22.06.2021| 2021
Українське печиво: як обрати корисне та рецепт домашнього...
Випуск від 21.06.2021 (14:30) |21.06.2021| 2021
Зелені свята 2021: як святкують Трійцю на Київщині...
Випуск від 16.06.2021 (17:30) |16.06.2021| 2021
Саміт у Женеві: як проходить зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна | ОСТАННІ НОВИНИ...
15.06.2021| 2021
ЗАЛАЗЯТЬ ЧЕРЕЗ ВІКНО ВНОЧІ: як вберегти себе і майно від крадіїв | Вікна-Новини...
Випуск від 14.06.2021 (17:30) |15.06.2021| 2021
Дитячій табір 2021: нові правила та ціна відпочинку для батьків | Вікна-Новини...

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send