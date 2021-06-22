Дієтичний овоч — кабачок.
Його вже продають масово, тому ціна стає адекватною.
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А це означає, що можна готувати кабачкову ікру й улюблені оладки.
Простий рецепт овочевих оладок із вишуканою ресторанною подачею дізнався наш Борис Бондарчук.
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