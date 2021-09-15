Цими вихідними в Києві відбулася урочиста церемонія нагородження в галузі краси та здоров’я Stella International Beauty Awards.

Мета — відзначити найкращих фахівців України: трихологів, стоматологів, дерматокосметологів, пластичних хірургів, гінекологів.

Серед 11 номінацій міжнародної премії Stella International Beauty Awards цього року була і особлива, соціальна номінація — Благородне серце.

Переможцем в якій став лікар-волонтер Артем Похил.

Тож суботній вечір сяяв вечірніми сукнями та стриманими смокінгами, вишуканими прикрасами й святковими посмішками.