Одинадцять валіз та море харизми і впевненості.
Дизайнерка Вікторія Файнблат вирушила до Америки, представляти Україну на конкурсі Mrs International.
Вона упевнена, що це завдання із викликом.
Дивіться також
Випуск від 16.07.2021 (14:30) |16.07.2021| 2021
Вона прагне повернути сина і її ніщо спинить: що чекає на глядачів у другому сезоні Мама...
Випуск від 13.07.2021 (17:30) |14.07.2021| 2021
Порятунок потопельників: що треба знати та як вберегтися на воді...
Випуск від 08.07.2021 (17:30) |10.07.2021| 2021
Сезон ревеню 2021: що приготувати та корисні властивості...