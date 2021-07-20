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Video: Море харизми і впевненості! Хто представляє Україну на Mrs International

Конкурсантка від України на Mrs International: хто представлятиме Україну на Mrs International
  • Вікна-Новини
  • 2021
  • Море харизми і впевненості! Хто представляє Україну на Mrs International
Море харизми і впевненості! Хто представляє Україну на Mrs International

Одинадцять валіз та море харизми і впевненості. 

Дизайнерка Вікторія Файнблат вирушила до Америки, представляти Україну на конкурсі Mrs International.

Вона упевнена, що це завдання із викликом.

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