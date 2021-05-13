Перший весняний овоч — молода капуста заполонила українські ринки та магазини.
Середня ціна — 30 гривень за кілограм. Дехто вже наївся із неї салатів, а хтось не поспішає – побоюючись.
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Мовляв, рання капуста нашпигована нітратами, бо вирощена у парнику.
Анастасія Галкіна вирішила з’ясувати, яка капуста краща: стара чи молода, і порівняла вміст нітратів у обох. Яким вийшов результат, дивіться.
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