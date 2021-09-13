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Video: Мистецтво у готелі: як молоді художники створювали шедеври у Radisson Blu

Виставка картин у готелі Radisson Blu — де можна подивитись виставку картин у Києві
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Мистецтво у готелі: як молоді художники створювали шедеври у Radisson Blu

Як мистецтво може змінювати простір?

Це особисто продемонстрували п’ятеро молодих художників.

Вони погодились на експеримент галереї сучасного мистецтва Spilne Art і тимчасово змінили свої майстерні на номери столичного Radisson Blu на Подолі.

Результатом резиденції стала виставка робіт, що народилися просто в стінах готелю.

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