Як мистецтво може змінювати простір?

Це особисто продемонстрували п’ятеро молодих художників.

Вони погодились на експеримент галереї сучасного мистецтва Spilne Art і тимчасово змінили свої майстерні на номери столичного Radisson Blu на Подолі.

Результатом резиденції стала виставка робіт, що народилися просто в стінах готелю.