Цьогоріч українські школи починають працювати за новими санітарними нормами.

Допомагають в дотриманні високих стандартів чистоти і бізнес-компанії.

Осі і цими днями доброчинці передали чергову партію миючих засобів одній із сільських шкіл на Київщині.

Доброчинна акція відбувається в партнерстві з благодійним фондом Caritas, які вирішили підтримати українські школи та надали річний запас продукції Містер Пропер, адже сьогодні питання чистоти і гігієни актуальні як ніколи.