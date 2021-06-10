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Video: Містер Пропер для українських шкіл

Містер Пропер допомогає українським школам: яку підтримку отримають українські школи від Містера Пропера
Містер Пропер для українських шкіл

Цьогоріч українські школи починають працювати за новими санітарними нормами.

Допомагають в дотриманні високих стандартів чистоти і бізнес-компанії.

Осі і цими днями доброчинці передали чергову партію миючих засобів одній із сільських шкіл на Київщині.

Доброчинна акція відбувається в партнерстві з благодійним фондом Caritas, які вирішили підтримати українські школи та надали річний запас продукції Містер Пропер, адже сьогодні питання чистоти і гігієни актуальні як ніколи.

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