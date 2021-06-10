Цьогоріч українські школи починають працювати за новими санітарними нормами.
Допомагають в дотриманні високих стандартів чистоти і бізнес-компанії.
Осі і цими днями доброчинці передали чергову партію миючих засобів одній із сільських шкіл на Київщині.
Доброчинна акція відбувається в партнерстві з благодійним фондом Caritas, які вирішили підтримати українські школи та надали річний запас продукції Містер Пропер, адже сьогодні питання чистоти і гігієни актуальні як ніколи.
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