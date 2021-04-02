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Video: МАКАРОНИ НАСПРАВДІ КОРИСНІ? Як правильно обирати та готувати улюблений продукт

Корисні властивості макаронів — поради, як обирати макарони - топ порад, щоб обрати макарони — макарони: корисні властивості
МАКАРОНИ НАСПРАВДІ КОРИСНІ? Як правильно обирати та готувати улюблений продукт

Макарони можуть бути корисними.

Дієтологи розвінчують міф про шкідливість одного з найпопулярніших серед українців продуктів.

Кажуть, головне — правильно обирати. І для цього не потрібні надзвичайні знання.

Читайте: Молоді овочі: чи є користь та як обирати

Варто лише запам’ятати три чарівних слова і шукати їх на упаковці з макаронами.

Що це за слова та як готувати макарони правильно? Мая Підгородецька розкаже всі секрети.

 

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