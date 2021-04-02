Макарони можуть бути корисними.

Дієтологи розвінчують міф про шкідливість одного з найпопулярніших серед українців продуктів.

Кажуть, головне — правильно обирати. І для цього не потрібні надзвичайні знання.

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Варто лише запам’ятати три чарівних слова і шукати їх на упаковці з макаронами.

Що це за слова та як готувати макарони правильно? Мая Підгородецька розкаже всі секрети.