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Video: Луцьк не боїться холоду? Як місто утеплює школи та дитсадки і чим це корисно

Утеплення закладів освіти у Луцьку: як місто Луцьк утеплює заклади освіти
Луцьк не боїться холоду? Як місто утеплює школи та дитсадки і чим це корисно

Опалювальний сезон — не катастрофа.

Принаймні у Луцьку, де за кілька років утеплили більшу частину шкіл і садочків. Днями там завершили проект з утеплення 30 закладів освіти.

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У Луцьку тішаться, що вчасно ухвалили правильні рішення, поки інші міста оголошують надзвичайний стан через ціни на газ.

Про тепле місто розкаже Дмитро Литвиненко.

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