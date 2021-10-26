Опалювальний сезон — не катастрофа.

Принаймні у Луцьку, де за кілька років утеплили більшу частину шкіл і садочків. Днями там завершили проект з утеплення 30 закладів освіти.

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У Луцьку тішаться, що вчасно ухвалили правильні рішення, поки інші міста оголошують надзвичайний стан через ціни на газ.

Про тепле місто розкаже Дмитро Литвиненко.