Опалювальний сезон — не катастрофа.
Принаймні у Луцьку, де за кілька років утеплили більшу частину шкіл і садочків. Днями там завершили проект з утеплення 30 закладів освіти.
Читайте: ТЕПЛА ЦЬОГОРІЧ НЕ БУДЕ: як на Київщині компанія-теплопостачальник залякує людей через борги
У Луцьку тішаться, що вчасно ухвалили правильні рішення, поки інші міста оголошують надзвичайний стан через ціни на газ.
Про тепле місто розкаже Дмитро Литвиненко.
Дивіться також
Випуск від 26.10.2021 (17:30) |26.10.2021| 2021
Жертв пандемії в Росії стає більше: новини коронавірусу за 26 жовтня...
Випуск від 25.10.2021 (14:30) |25.10.2021| 2021
Премія HR-бренд Україна 2021: нагородження найкращих проектів в управлінні персоналом...
Випуск від 21.10.2021 (22:00) |23.10.2021| 2021
Овочі здорожчали у 2021: що впливає на підвищення цін в Україні та світі...
Випуск від 20.10.2021 (17:30) |20.10.2021| 2021
Дельта ПЛЮС: британські вчені виявили новий небезпечний штам коронавірусу...
Випуск від 19.10.2021 (22:00) |20.10.2021| 2021
Не мають гарячої води, але ПЛАТЯТЬ за неї: скандал у центрі Києва...