Лукашенко прилетів до Путіна у Сочі.

Їхня зустріч відбуватиметься віч-на-віч. За зачиненими дверима говоритимуть про союзні відносини.

Це перший закордонний візит Лукашенка після президентських виборів і початку безпрецедентних акцій непокори в Білорусі.

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Напередодні лише у Мінську на вулиці вийшли зо 150 тисяч людей. Їх намагалися спинити силовики – за свідченнями очевидців, вони кидали світло-шумові гранати та стріляли. А у Бресті – протестувальників розганяли водометами.

Про білоруський спротив – Ольга Головіна.