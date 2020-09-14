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Video: Лукашенко полетів до Путіна: що зараз відбувається у Білорусі

Останні новини із Білорусі за 14 вересня 2020 року - Олександр Лукашенко поїхав до Володимира Путіна у Сочі
Лукашенко полетів до Путіна: що зараз відбувається у Білорусі

Лукашенко прилетів до Путіна у Сочі.

Їхня зустріч відбуватиметься віч-на-віч. За зачиненими дверима говоритимуть про союзні відносини.

Це перший закордонний візит Лукашенка після президентських виборів і початку безпрецедентних акцій непокори в Білорусі.

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Напередодні лише у Мінську на вулиці вийшли зо 150 тисяч людей. Їх намагалися спинити силовики – за свідченнями очевидців, вони кидали світло-шумові гранати та стріляли. А у Бресті – протестувальників розганяли водометами.

Про білоруський спротив – Ольга Головіна.

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