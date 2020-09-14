Лукашенко прилетів до Путіна у Сочі.
Їхня зустріч відбуватиметься віч-на-віч. За зачиненими дверима говоритимуть про союзні відносини.
Це перший закордонний візит Лукашенка після президентських виборів і початку безпрецедентних акцій непокори в Білорусі.
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Напередодні лише у Мінську на вулиці вийшли зо 150 тисяч людей. Їх намагалися спинити силовики – за свідченнями очевидців, вони кидали світло-шумові гранати та стріляли. А у Бресті – протестувальників розганяли водометами.
Про білоруський спротив – Ольга Головіна.
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