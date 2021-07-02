Бджолярі ще не гнали липового меду, а його вже продають.

Що ми купуємо замість меду? Фахівці кажуть, що на полицях море підробок.

Читайте: Сезон чорниці 2021: яка ціна та корисні властивості лісової ягоди

Мед може бути нашпигований антибіотиками, крохмалем, желатином.

Як визначити, що купуєте, дізнавалася Вікторія Покатілова.