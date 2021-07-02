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Video: Липовий мед: як вберегтись від підробок та обрати натуральний мед

Корисні властивості меду: як правильно обрати мед
Липовий мед: як вберегтись від підробок та обрати натуральний мед

Бджолярі ще не гнали липового меду, а його вже продають. 

Що ми купуємо замість меду? Фахівці кажуть, що на полицях море підробок. 

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Мед може бути нашпигований антибіотиками, крохмалем, желатином.

Як визначити, що купуєте, дізнавалася Вікторія Покатілова.

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