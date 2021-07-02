Бджолярі ще не гнали липового меду, а його вже продають.
Що ми купуємо замість меду? Фахівці кажуть, що на полицях море підробок.
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Мед може бути нашпигований антибіотиками, крохмалем, желатином.
Як визначити, що купуєте, дізнавалася Вікторія Покатілова.
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