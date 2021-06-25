scЧому люди не літають як птиці?
Літають. А крило, яке піднімає – знаходиться під водою.
У школі VOLNA.SURF розповідають, що новий вид спорту називається гідроелектрофойлінг і до цього у Києві такого не було.
А прабатьком досок із моторчиком був звичайний гідрофойл, який тагнула моторка чи скутер.
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