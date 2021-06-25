scЧому люди не літають як птиці?

Літають. А крило, яке піднімає – знаходиться під водою.

У школі VOLNA.SURF розповідають, що новий вид спорту називається гідроелектрофойлінг і до цього у Києві такого не було.

А прабатьком досок із моторчиком був звичайний гідрофойл, який тагнула моторка чи скутер.