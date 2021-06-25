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Video: Летіти над Дніпром по воді: нові водні розваги від VOLNA.SURF

Заняття з катання на дошці: як правильно кататись дошкою по воді
Летіти над Дніпром по воді: нові водні розваги від VOLNA.SURF

scЧому люди не літають як птиці?

Літають. А крило, яке піднімає – знаходиться під водою.

У школі VOLNA.SURF розповідають, що новий вид спорту називається гідроелектрофойлінг і до цього у Києві такого не було.

А прабатьком досок із моторчиком був звичайний гідрофойл, який тагнула моторка чи скутер.

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