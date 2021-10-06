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Video: Курятина дорожчає у 2021: що відбувається із цінами на м’ясо в Україні

Подорожчання курятини в Україні — чому дорожчає м'ясо в Україні — прогноз цін на м'ясо
Курятина дорожчає у 2021: що відбувається із цінами на м’ясо в Україні

Дорожчає майже усе м’ясо.

Ціна на курятину росте.

У київських магазинах за кілограм філе правлять вже під 150 грн.

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У середньому по країні куряче м’ясо здорожчало на третину за рік.

Чому курятина дорожчає і що буде з ціною далі, досліджувала Вікторія Покатілова.

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