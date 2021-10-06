Дорожчає майже усе м’ясо.

Ціна на курятину росте.

У київських магазинах за кілограм філе правлять вже під 150 грн.

ЧИТАЙТЕ: СВИНИНА СТРІМКО ДОРОЖЧАЄ: у чому причина та прогноз цін на 2021 рік

У середньому по країні куряче м’ясо здорожчало на третину за рік.

Чому курятина дорожчає і що буде з ціною далі, досліджувала Вікторія Покатілова.