Дорожчає майже усе м’ясо.
Ціна на курятину росте.
У київських магазинах за кілограм філе правлять вже під 150 грн.
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У середньому по країні куряче м’ясо здорожчало на третину за рік.
Чому курятина дорожчає і що буде з ціною далі, досліджувала Вікторія Покатілова.
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