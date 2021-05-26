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Video: Курортний сезон 2021: яка вартість відпочинку на морі цього року

Курортний сезон 2021: які ціни на відпочинок у Кирилівці 2021 — скільки коштує відпочити у селі Кирилівка у 2021 році
Курортний сезон 2021: яка вартість відпочинку на морі цього року

У скільки стане морський відпочинок цього літа?

Щоб зорієнтуватися, наш Андрій Почтєв поїхав до одного з головних українських курортів — селища Кирилівка, що на Азові.

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Там активно готуються до сезону: чистять пляж, чепурять бази відпочинку та кафе.

Туристів поки що одиниці, тому і ціни помірні. Що буде, коли пригріє сонечко, дивімося.

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