У скільки стане морський відпочинок цього літа?

Щоб зорієнтуватися, наш Андрій Почтєв поїхав до одного з головних українських курортів — селища Кирилівка, що на Азові.

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Там активно готуються до сезону: чистять пляж, чепурять бази відпочинку та кафе.

Туристів поки що одиниці, тому і ціни помірні. Що буде, коли пригріє сонечко, дивімося.