Кріпосна повертається! Прем’єра третього сезону костюмованої драми вже скоро на СТБ.
А поки триває робота над фінальними сценами Кріпосної. Творці серіалу обіцяють, нова історія буде ще більш захопливою.
На глядачів у третьому сезоні чекають нові драми, любовні лінії та нова акторка у головній ролі.
Щоб вивідати секрети третього сезону, на знімальний майданчик вирушив Артем Сорокін.
Дивіться також
Випуск від 25.05.2021 (17:30) |25.05.2021| 2021
ЦЕ УНІКАЛЬНІ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ: як два донори врятували шістьох осіб — ЧУТТЄВИЙ РЕПОРТАЖ...
Випуск від 21.05.2021 (22:00) |21.05.2021| 2021
Дві втрати на фронті. Хвилина мовчання нашим захисникам...
Випуск від 21.05.2021 (17:30) |21.05.2021| 2021
Ціни на тепло поповзуть догори? Плюси та мінуси вільного ринку газу...