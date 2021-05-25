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Video: КРІПОСНА 3. Нова героїня, секс-символ та чи виживе Жадан | ЕКСКЛЮЗИВ зі зйомок Кріпосної 3

КРІПОСНА 3: Нова героїня, секс-символ та чи виживе Жадан — Ексклюзивний репортаж зі зйомок Кріпосної 3
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КРІПОСНА 3. Нова героїня, секс-символ та чи виживе Жадан | ЕКСКЛЮЗИВ зі зйомок Кріпосної 3

Кріпосна повертається! Прем’єра третього сезону костюмованої драми вже скоро на СТБ.

А поки триває робота над фінальними сценами Кріпосної. Творці серіалу обіцяють, нова історія буде ще більш захопливою.

На глядачів у третьому сезоні чекають нові драми, любовні лінії та нова акторка у головній ролі.

Щоб вивідати секрети третього сезону, на знімальний майданчик вирушив Артем Сорокін.

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