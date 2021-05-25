Кріпосна повертається! Прем’єра третього сезону костюмованої драми вже скоро на СТБ.

А поки триває робота над фінальними сценами Кріпосної. Творці серіалу обіцяють, нова історія буде ще більш захопливою.

На глядачів у третьому сезоні чекають нові драми, любовні лінії та нова акторка у головній ролі.

Щоб вивідати секрети третього сезону, на знімальний майданчик вирушив Артем Сорокін.