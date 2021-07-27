Кожен п’ятий українець має схильність до алергії на амброзію.
У найближчі 20 років через зміну клімату, королева алергії збільшить свою популяцію у п’ять разів.
Читайте: Алергія на амброзію? Як “вижити” в період цвітіння – топ порад
Уже цьогоріч сезон її цвітіння розпочався раніше, ніж зазвичай.
Як боротись з нею і чому виривати її немає сенсу, розкаже Вікторія Покатілова.
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