Кожен п’ятий українець має схильність до алергії на амброзію.

У найближчі 20 років через зміну клімату, королева алергії збільшить свою популяцію у п’ять разів.

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Уже цьогоріч сезон її цвітіння розпочався раніше, ніж зазвичай.

Як боротись з нею і чому виривати її немає сенсу, розкаже Вікторія Покатілова.