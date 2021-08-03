Волога та спека — найулюбленіша погода малярійних комарів.
Вони вже є в Україні, але збудники смертельної хвороби малярії поки не встигають розвинутись.
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Але кількість комарів цього літа різко збільшилась.
Чи є спосіб захиститися від укусів, дізнавалася Майя Підгородецька.
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