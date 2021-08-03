Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Комарі атакують українців: як вберегтись від кровопивць

Нашестя комарів — як захиститись від кусючих комах
Комарі атакують українців: як вберегтись від кровопивць

Волога та спека —  найулюбленіша погода малярійних комарів. 

Вони вже є в Україні, але збудники смертельної хвороби малярії поки не встигають розвинутись. 

Читайте: Королева алергії! Чому амброзії стає більше і як з нею боротися

Але кількість комарів цього літа різко збільшилась. 

Чи є спосіб захиститися від укусів, дізнавалася Майя Підгородецька.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Дивіться також
Випуск від 29.07.2021 (17:30) |01.08.2021| 2021
Італійська лазанья: рецепти приготування та корисні поради від міланського шеф-кухаря...
31.07.2021| 2021
Cпортивний простір для розвитку молоді: амбітні проекти які втілюватимуть на ВДНГ...
Випуск від 30.07.2021 (17:30) |31.07.2021| 2021
Ціни на КАВУ б’ють усі рекорди! Скільки вона коштуватиме і яку купувати не варто...
29.07.2021| 2021
Фінансовий геній – 2021: хто став переможцем у віковій групі TEEN...
Випуск від 28.07.2021 (17:30) |29.07.2021| 2021
Сезон малини: корисні поради консервації та рецепт смачного варення...
28.07.2021| 2021
Олімпіада Фінансовий геній – 2021: які плани у переможця в категорії START...

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send