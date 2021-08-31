Платіжка-сюрприз.

Кияни отримали рахунки за опалення наприкінці серпня. Київтеплоенерго очікує доплат через зміну формули розрахунку.

Тепер особи із лічильниками повинні заплатити більше за тепло, ніж ті, в кого їх нема.

Чи є справедливість у цій справі, дізнавалася Аліна Суюндукова.