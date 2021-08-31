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Video: Кияни отримали платіжки за опалення у серпні: у чому причина

Платіжки за опалення влітку — чому надходять платіжки за опалення
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Кияни отримали платіжки за опалення у серпні: у чому причина

Платіжка-сюрприз.

Кияни отримали рахунки за опалення наприкінці серпня. Київтеплоенерго очікує доплат через зміну формули розрахунку.

Тепер особи із лічильниками повинні заплатити більше за тепло, ніж ті, в кого їх нема.

Чи є справедливість у цій справі, дізнавалася Аліна Суюндукова.

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