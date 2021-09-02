Чарівний портал до справжньої країни див відкрився першого вересня у Києві.
Мешканці казкового краю: Капелюшники і Кролики, Чеширські коти і Пікові королеви.
Всі вони створили власне свято Аліса у країні Midgard school.
Цього дня вчителі тут – танцюючі карти, а директор – гусінь, що перетворюється на метелика.
Дивіться також
Випуск від 01.09.2021 (17:30) |02.09.2021| 2021
Український мед визнали на міжнародному конкурсі: бджолярі розкрили секрет успіху...
Випуск від 31.08.2021 (17:30) |01.09.2021| 2021
СВИНИНА СТРІМКО ДОРОЖЧАЄ: у чому причина та прогноз цін на 2021 рік...
Випуск від 31.08.2021 (17:30) |31.08.2021| 2021
Кияни отримали платіжки за опалення у серпні: у чому причина...