Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Казкове свято знань у Midgard school

Казкове свято знань у Midgard school: як пройшов перший дзвоник у Midgard school
Казкове свято знань у Midgard school

Чарівний портал до справжньої країни див відкрився першого вересня у Києві.

Мешканці казкового краю: Капелюшники і Кролики, Чеширські коти і Пікові королеви.

Всі вони створили власне свято Аліса у країні Midgard school.

Цього дня вчителі тут – танцюючі карти, а директор – гусінь, що перетворюється на метелика.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Дивіться також
Випуск від 01.09.2021 (17:30) |02.09.2021| 2021
Український мед визнали на міжнародному конкурсі: бджолярі розкрили секрет успіху...
01.09.2021| 2021
Як фундація L’Oreal допомагає жінкам із освітою у сфері краси...
Випуск від 31.08.2021 (17:30) |01.09.2021| 2021
СВИНИНА СТРІМКО ДОРОЖЧАЄ: у чому причина та прогноз цін на 2021 рік...
Випуск від 31.08.2021 (17:30) |31.08.2021| 2021
Кияни отримали платіжки за опалення у серпні: у чому причина...
27.08.2021| 2021
Відпочинок із історією: як на Закарпатті відновлюють оздоровчий комплекс...
20.08.2021| 2021
Технології, які рятують солдат: як лікують поранених бійців зони ООС...

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send