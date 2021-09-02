Чарівний портал до справжньої країни див відкрився першого вересня у Києві.

Мешканці казкового краю: Капелюшники і Кролики, Чеширські коти і Пікові королеви.

Всі вони створили власне свято Аліса у країні Midgard school.

Цього дня вчителі тут – танцюючі карти, а директор – гусінь, що перетворюється на метелика.