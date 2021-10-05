Захистити природу і залишитися з картоном.

Цими днями відбувся захід із завершення комплексу робіт по реалізації проекту з технічного переоснащення вузла біологічного очищення Понінківської Картонно-паперової Фабрики.

На підприємстві кажуть, що масштабна реконструкція обійшлась в майже 30 млн. гривень, ставши інвестицією в екологічне майбутнє регіону.

На Понінківській Картонно-паперовій фабриці впевнені, що ряд екологічних ініціатив, які вона підтримує здатні сприяти підтримці екології, зокрема покращенню стану річок Хомора та Случ.