Вітчизняні зірки продовжують підкорювати світ.
Макса Барських запросили стати амбасадором спільного продукту французького стрімінг-сервісу Deezer та одного з телеком-операторів Білорусі.
А до цього інтернет-спільнота зробила понад 14 мільйонів переглядів нового кліпу артиста, який знімали у Дубаї. Робота над створенням тривала рік.
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