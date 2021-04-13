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Video: Как проходили съемки долгожданного клипа на песню «Bestseller» Макса Барских и Zivert

Съемки клипа на песню «Bestseller» Макса Барских и Zivert: как все было — как проходили съемки клипа на песню «Bestseller» Макса Барских и Zivert
Как проходили съемки долгожданного клипа на песню «Bestseller» Макса Барских и Zivert

Вітчизняні зірки продовжують підкорювати світ.

Макса Барських запросили стати амбасадором спільного продукту французького стрімінг-сервісу Deezer та одного з телеком-операторів Білорусі.

А до цього інтернет-спільнота зробила понад 14 мільйонів переглядів нового кліпу артиста, який знімали у Дубаї. Робота над створенням тривала рік.

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