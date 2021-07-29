Міжнародний день лазаньї відзначають сьогодні у світі.
Для італійців — це як для нас борщ. Рецептів купа, а готують — регулярно.
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Виявляється, українці шукають в інтернеті рецепт лазаньї частіше, ніж рецепти плову та шуби.
Чи сподобалась шеф-кухарю з Мілану страва української господині, бачила Анастасія Галкіна.
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