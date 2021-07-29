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Video: Італійська лазанья: рецепти приготування та корисні поради від міланського шеф-кухаря

Смачна італійська лазанья: рецепт смачної лазаньї
Італійська лазанья: рецепти приготування та корисні поради від міланського шеф-кухаря

Міжнародний день лазаньї відзначають сьогодні у світі. 

Для італійців — це як для нас борщ. Рецептів купа, а готують — регулярно. 

Читайте: Українське печиво: як обрати корисне та рецепт домашнього

Виявляється, українці шукають в інтернеті рецепт лазаньї частіше, ніж рецепти плову та шуби. 

Чи сподобалась шеф-кухарю з Мілану страва української господині, бачила Анастасія Галкіна. 

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