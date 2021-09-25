Торгова марка La Pasta вже протягом 10 років рухається в напрямку сталого розвитку та пошуку оптимальних гастрономічних рішень.

Усе для того, щоб задовольнити запити найвимогливіших споживачів.

Із огляду на різноманітність макаронних виробів, що подаються ТМ на українському ринку, а також те, що сезон овочів, фруктів і зелені в самому розпалі.

Нескладно приготувати, вишуканий, будь-який кулінарний шедевр.