Торгова марка La Pasta вже протягом 10 років рухається в напрямку сталого розвитку та пошуку оптимальних гастрономічних рішень.
Усе для того, щоб задовольнити запити найвимогливіших споживачів.
Із огляду на різноманітність макаронних виробів, що подаються ТМ на українському ринку, а також те, що сезон овочів, фруктів і зелені в самому розпалі.
Нескладно приготувати, вишуканий, будь-який кулінарний шедевр.
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