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Video: Італійська гордість, яку люблять українці: 10 років торговій марці La Pasta

Уся правда про макаронні вироби: продукція торгової марки La Pasta
  • Вікна-Новини
  • 2021
  • Італійська гордість, яку люблять українці: 10 років торговій марці La Pasta
Італійська гордість, яку люблять українці: 10 років торговій марці La Pasta

Торгова марка La Pasta вже протягом 10 років рухається в напрямку сталого розвитку та пошуку оптимальних гастрономічних рішень.

Усе для того, щоб задовольнити запити найвимогливіших споживачів.

Із огляду на різноманітність макаронних виробів, що подаються ТМ на українському ринку, а також те, що сезон овочів, фруктів і зелені в самому розпалі.

Нескладно приготувати, вишуканий, будь-який кулінарний шедевр.

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