Українці можуть формувати інвестиційну культуру і робити це вже зараз.

Про це йшлося на інвестиційному форумі у Запоріжжі першого жовтня, який зібрав понад 2000 учасників.

За останні 20 років — це наймасштабніший захід міста.

Організатор форуму – єдина запорізька компанія-забудовник Sensar, яка дістала певний авторитет зокрема й тим, що достроково ввела в експлуатацію багатоповерховий житловий комплекс.

У кожного зі спікерів форуму свої поради, але всі згодні в одному — інвестувати треба саме зараз.