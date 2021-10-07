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Video: Інвестиційний форум в Запоріжжі 2021: коли вигідний час для інвестицій

Інвестиційний форум в Запоріжжі: що відбувалося на наймасштабнішому інвестиційному форумі в Запоріжжі 2021
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Інвестиційний форум в Запоріжжі 2021: коли вигідний час для інвестицій

Українці можуть формувати інвестиційну культуру і робити це вже зараз.

Про це йшлося на інвестиційному форумі у Запоріжжі першого жовтня, який зібрав понад 2000 учасників.

За останні 20 років — це наймасштабніший захід міста.

Організатор форуму – єдина запорізька компанія-забудовник Sensar, яка дістала певний авторитет зокрема й тим, що достроково ввела в експлуатацію багатоповерховий житловий комплекс.

У кожного зі спікерів форуму свої поради, але всі згодні в одному — інвестувати треба саме зараз.

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