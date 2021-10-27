Грузинська щедрість та гостинність дуже цінується і поза межами цієї країни. Все це чудово знають та люблять в Україні.

Щоб цю любов плекати, цими днями урочисто перерізали стрічку в ресторані грузинської кухні CHÂTEAU MARANI поблизу Києва.