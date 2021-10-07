Аплодисменти українським вчителям!
Усім без виключення, а особливо учасникам і переможцям всеукраїнської премії Global teacher Prize Ukraine.
На Софійській площі Києва відгриміла церемонія, яку в освітянських колах називають “Оскаром для вчителів”.
П’ЯТЬ років тому її запровадила у нас громадська спілка Освіторія.
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