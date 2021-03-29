Який у вас зазвичай тиск?
Статистика каже, що кожен третій українець має артеріальну гіпертензію, тобто високий тиск.
40% людей про це навіть не здогадуються. Про свою гіпертонію нерідко дізнаються вже у реанімації: у передінфарктному стані або з інсультом.
Читайте: Як розпізнати інфаркт і що робити у разі його симптомів
Медики констатують – усе частіше з цією бідою до них потрапляють 30-40-річні.
Який тиск уже сигналізує про проблеми і як не допустити розвитку гіпертонії, дізнавалася Вікторія Покатілова.
Дивіться також
Випуск від 26.03.2021 (17:30) |27.03.2021| 2021
Доступна іпотека під 7%: експерти розповіли правду про всі підводні камені...
Випуск від 26.03.2021 (17:30) |26.03.2021| 2021
У Києві піднімуть ціни на проїзд у маршрутках? Що відомо та реакція мера Кличка...
Випуск від 25.03.2021 (17:30) |25.03.2021| 2021
Оригінальний рецепт пивного хліба від німецьких пекарів...