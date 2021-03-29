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Video: Гіпертонія: що сигналізує про проблеми і як не допустити розвитку

Поради, як розпізнати гіпертонію — симптоми гіпертонії — як розпізнати гіпертонію і що робити у разі її симптомів, дивіться у сюжеті Вікна-новини
Гіпертонія: що сигналізує про проблеми і як не допустити розвитку

Який у вас зазвичай тиск?

Статистика каже, що кожен третій українець має артеріальну гіпертензію, тобто високий тиск.

40% людей про це навіть не здогадуються. Про свою гіпертонію нерідко дізнаються вже у реанімації: у передінфарктному стані або з інсультом.

Читайте: Як розпізнати інфаркт і що робити у разі його симптомів

Медики констатують – усе частіше з цією бідою до них потрапляють 30-40-річні.

Який тиск уже сигналізує про проблеми і як не допустити розвитку гіпертонії, дізнавалася Вікторія Покатілова.

 

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