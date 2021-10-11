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Video: Франція стала ближчою? Як у Києві відкрився ресторан Frou Frou

Відкриття ресторану Frou Frou — які ресторани відкрилися у Києві у 2021 році — ресторан французької кухні у місті Київ
Франція стала ближчою? Як у Києві відкрився ресторан Frou Frou

Коли ми не йдемо до Франції, то Франція йде до нас.

Тріумфальна арка з’явилася у центрі Києва, але на один вечір.

Неабиякий вечір, а з червоним хідником, оркестром та вишуканими гостями. Так відсвяткували відкриття ресторану Frou Frou.

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