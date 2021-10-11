Коли ми не йдемо до Франції, то Франція йде до нас.

Тріумфальна арка з’явилася у центрі Києва, але на один вечір.

Неабиякий вечір, а з червоним хідником, оркестром та вишуканими гостями. Так відсвяткували відкриття ресторану Frou Frou.