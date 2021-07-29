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Video: Фінансовий геній – 2021: хто став переможцем у віковій групі TEEN

Олімпіада Фінансовий геній від ПриватБанк — хто переміг в олімпіаді Фінансовий геній у категорії TEEN
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Фінансовий геній – 2021: хто став переможцем у віковій групі TEEN

Чому потрібна фінансова грамотність дітям?

Дитинство збігає швидко і в дорослому житті їм буде легше зорієнтуватися та досягти успіху.

А в когось можуть виявитися і геніальні здібності.

У пошуках геніїв пройшла Олімпіада Фінансовий геній – 2021 від ПриватБанк.

Навчитися основам фінансової грамотності діти можуть у Бізнес-Школі ЮніорБанку.

Вона діє в режимі онлайн і абсолютно безкоштовна.

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