Чому потрібна фінансова грамотність дітям?
Дитинство збігає швидко і в дорослому житті їм буде легше зорієнтуватися та досягти успіху.
А в когось можуть виявитися і геніальні здібності.
У пошуках геніїв пройшла Олімпіада Фінансовий геній – 2021 від ПриватБанк.
Навчитися основам фінансової грамотності діти можуть у Бізнес-Школі ЮніорБанку.
Вона діє в режимі онлайн і абсолютно безкоштовна.
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