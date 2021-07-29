Чому потрібна фінансова грамотність дітям?

Дитинство збігає швидко і в дорослому житті їм буде легше зорієнтуватися та досягти успіху.

А в когось можуть виявитися і геніальні здібності.

У пошуках геніїв пройшла Олімпіада Фінансовий геній – 2021 від ПриватБанк.

Навчитися основам фінансової грамотності діти можуть у Бізнес-Школі ЮніорБанку.

Вона діє в режимі онлайн і абсолютно безкоштовна.