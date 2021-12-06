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Video: Енергетика України 2021: що потрібно знати про безпеку

Енергетика України 2021 — Укргідроенерго про безпеку — питання енергетики в Україні
Енергетика України 2021: що потрібно знати про безпеку

Питання енергетики в Україні набуває все більшої актуальності.

Головний інженер Укргідроенерго розповів, яким чином намагаються реалізувати пріоритетне завдання.

Безпека неможлива без впровадження автоматизації, як світового тренду сучасності, стверджують в компанії.

Завдяки невпинній праці та сучасним технологіям об’єкти мають змогу виконувати своє функціональне призначення в заданих режимах.

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