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Video: Дві втрати на фронті. Хвилина мовчання нашим захисникам

Загиблі на фронті: хто загинув на фронті в травні 2021 року
Дві втрати на фронті. Хвилина мовчання нашим захисникам

У п’ятницю ми згадуємо імена тих, хто віддав за Україну найдорожче.

Цього тижня загинуло двоє наших захисників.

Вшануймо їх хвилиною мовчання…

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