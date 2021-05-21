У п’ятницю ми згадуємо імена тих, хто віддав за Україну найдорожче.
Цього тижня загинуло двоє наших захисників.
Вшануймо їх хвилиною мовчання…
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