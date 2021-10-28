Має умовний термін за стрілянину в 14 РОКІВ і ганяв на швидкості, чим хизувався у соцмережах.
Усе це – без прав, тому що йому лише 16.
У Харкові юний гонщик вилетів на червоне світло, врізався в іншу автівку, яку від удару розірвало. 58-річний водій не вижив.
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Троє пасажирів 16-річного водія зараз в реанімації.
Хто дав юнакові коштовний автомобіль і чи нестимуть покарання батьки, розкаже Марія Малевська.
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