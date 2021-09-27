Бурхливі часи та яскраві рішення.
Послухати про глобальне оновлення і просто приємно провести вечір покликав один зі столичних торговельних центрів.
Власники розповіли, що тепер ТРЦ матиме назву — DREAM.
А дві будівлі комплексу стануть Yellow та Berry.
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