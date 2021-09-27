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Video: DREAM TOWN йде вперед: яскраві оновлення київського торговельного центру

Оновлення торговельного центру Dream: як зміниться торговельний центр
  • Вікна-Новини
  • 2021
  • DREAM TOWN йде вперед: яскраві оновлення київського торговельного центру
DREAM TOWN йде вперед: яскраві оновлення київського торговельного центру

Бурхливі часи та яскраві рішення.

Послухати про глобальне оновлення і просто приємно провести вечір покликав один зі столичних торговельних центрів.

Власники розповіли, що тепер ТРЦ матиме назву — DREAM.

А дві будівлі комплексу стануть Yellow та Berry.

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