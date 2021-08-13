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Video: Домашнє замовляють частіше ніж фаст-фуд: усі переваги комплексних обідів

Доставка домашніх комплексних обідів — чим корисна доставка домашньої їжі
  • Вікна-Новини
  • 2021
  • Домашнє замовляють частіше ніж фаст-фуд: усі переваги комплексних обідів
Домашнє замовляють частіше ніж фаст-фуд: усі переваги комплексних обідів

За останні роки ринок доставки готової їжі суттєво змінився, розповідають в компанії Fommi foods, що вже майже вісім років представлена на українському ринку.

Якщо раніше попит був орієнтований на замовлення піци чи суші, то останнім часом все більше замовляють гарячі домашні обіди та свіжоприготовлені домашні страви.

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