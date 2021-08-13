За останні роки ринок доставки готової їжі суттєво змінився, розповідають в компанії Fommi foods, що вже майже вісім років представлена на українському ринку.
Якщо раніше попит був орієнтований на замовлення піци чи суші, то останнім часом все більше замовляють гарячі домашні обіди та свіжоприготовлені домашні страви.
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