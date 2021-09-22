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Video: Долонька щастя від McDonald’s: як компанія допомагає дітям та їхнім батькам

Допомога дітям і їхнім батькам від McDonald’s: яку допомогу отримують діти та їхні батьки
  • Вікна-Новини
  • 2021
  • Долонька щастя від McDonald’s: як компанія допомагає дітям та їхнім батькам
Долонька щастя від McDonald’s: як компанія допомагає дітям та їхнім батькам

Коли дитина хворіє — це великий стрес для батьків.

Ще більшим він стає, коли батькам потрібно лікувати дитину в іншому місті. Тож постає питання, де перебувати батькам.

Уже багато років цим питанням опікується Фундація Дім Рональда МакДональда, яка облаштовує й утримує Сімейні кімнати в лікарнях, щоб батьки і діти були поруч.

Наразі такі кімнати відкриті у Львові, Сумах, Харкові, Вінниці та Києві.

Завдяки благодійній кампанії Долонька щастя, яку щороку проводить МакДональдз, на користь Фундації передано понад 46 мільйонів гривень.

Цього року підготовлено серію фірмових благодійних сувенірів на вибір.

Кожен охочий має змогу допомогти рідним бути поруч з дитиною під час довготривалого лікування, лише визначившись із благодійним сувеніром і долучивши свою Долоньку до доброї справи.

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