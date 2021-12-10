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Video: Долати виклики треба разом! Які соціальні проекти розвиває компанія Nestle

Розвиток проектів створення спільних цінностей від Nestle — Які соціальні проекти розвиває компанія Nestle
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  • Долати виклики треба разом! Які соціальні проекти розвиває компанія Nestle
Долати виклики треба разом! Які соціальні проекти розвиває компанія Nestle

Сучасний бізнес здатен бути своєрідною силою добра.

Особливо в нинішні непрості часи. Екологічні ініціативи, сталий розвиток, побудова професійних навичок молоді, допомога громадам та медичним закладам.

У компанії Nestle кажуть, що останні роки дали поштовх для розвитку проектів створення спільних цінностей, тому долати виклики треба разом.

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