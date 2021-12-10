Сучасний бізнес здатен бути своєрідною силою добра.

Особливо в нинішні непрості часи. Екологічні ініціативи, сталий розвиток, побудова професійних навичок молоді, допомога громадам та медичним закладам.

У компанії Nestle кажуть, що останні роки дали поштовх для розвитку проектів створення спільних цінностей, тому долати виклики треба разом.