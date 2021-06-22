З давніх часів до рослини лаванда люди виявляють любов та повагу.

Адже окрім вишуканої шляхетної краси її використовують і для поліпшення настрою та самопочуття, і в косметиці, і для приготування чаїв, тощо.

Росте вона на Канарах, в Африці, Австраліі, Індії, на півдні Европи.

Є лаванда і в Україні. Зокрема, сезон цвітіння лавандового раю розпочався у Добропарку поблизу Києва.