З давніх часів до рослини лаванда люди виявляють любов та повагу.
Адже окрім вишуканої шляхетної краси її використовують і для поліпшення настрою та самопочуття, і в косметиці, і для приготування чаїв, тощо.
Росте вона на Канарах, в Африці, Австраліі, Індії, на півдні Европи.
Є лаванда і в Україні. Зокрема, сезон цвітіння лавандового раю розпочався у Добропарку поблизу Києва.
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