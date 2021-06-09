Літо не за горами. І в Карпатах вже кипить робота.
Тривають останні приготування до зустрічі дітей у таборі Артек-Буковель.
Щоб усім було комфортно, весело, цікаво і пізнавально, тут традиційно подбали про насичену програму відпочинку.
Дитячий табір – це місце, де можна пізнати нове, відкрити свої таланти, знайти справжніх друзів, насолодитись природою.
А ще – взяти участь у походах, екскурсіях, концертах, змаганнях, майстер-класах, почерпнути нові знання і отримати незабутні враження.
А ще до кожної дитини має бути індивідуальний підхід і лише найкращі умови, вважають у таборі Артек-Буковель.
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