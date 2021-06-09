Літо не за горами. І в Карпатах вже кипить робота.

Тривають останні приготування до зустрічі дітей у таборі Артек-Буковель.

Щоб усім було комфортно, весело, цікаво і пізнавально, тут традиційно подбали про насичену програму відпочинку.

Дитячий табір – це місце, де можна пізнати нове, відкрити свої таланти, знайти справжніх друзів, насолодитись природою.

А ще – взяти участь у походах, екскурсіях, концертах, змаганнях, майстер-класах, почерпнути нові знання і отримати незабутні враження.

А ще до кожної дитини має бути індивідуальний підхід і лише найкращі умови, вважають у таборі Артек-Буковель.