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Video: День знань для всіх: садочок у Києві влаштував свято для дітей та їхніх батьків

День Знань у дитячому садочку: свято для дітей у садочку
  • Вікна-Новини
  • 2021
  • День знань для всіх: садочок у Києві влаштував свято для дітей та їхніх батьків
День знань для всіх: садочок у Києві влаштував свято для дітей та їхніх батьків

Такі маленькі та милі, але з іншого боку – вже дорослі, тому що вперше йдуть за новими знаннями.

У київському дитячому садочку Зарічні обійми вирішили зробити власне свято першого вересня.

Для того, щоб причетність до Дня Знань відчули і батьки і їхні маленькі розумники.

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