Такі маленькі та милі, але з іншого боку – вже дорослі, тому що вперше йдуть за новими знаннями.
У київському дитячому садочку Зарічні обійми вирішили зробити власне свято першого вересня.
Для того, щоб причетність до Дня Знань відчули і батьки і їхні маленькі розумники.
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