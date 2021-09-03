Такі маленькі та милі, але з іншого боку – вже дорослі, тому що вперше йдуть за новими знаннями.

У київському дитячому садочку Зарічні обійми вирішили зробити власне свято першого вересня.

Для того, щоб причетність до Дня Знань відчули і батьки і їхні маленькі розумники.