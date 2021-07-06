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Video: День народження у віртуальній реальності? Чим може здивувати REALMATRIX

Віртуальний день народження: як віртуально опинитися на святі з REALMATRIX
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  • День народження у віртуальній реальності? Чим може здивувати REALMATRIX
День народження у віртуальній реальності? Чим може здивувати REALMATRIX

День народження у матриці? Нині – можливо все!

Святкувати свою першу річницю у віртуальній реальності покликав киян та гостей столиці простір REALMATRIX.

Влаштував цілий день фанових змагань для новачків і для гравців з досвідом.

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