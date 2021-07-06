День народження у матриці? Нині – можливо все!
Святкувати свою першу річницю у віртуальній реальності покликав киян та гостей столиці простір REALMATRIX.
Влаштував цілий день фанових змагань для новачків і для гравців з досвідом.
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