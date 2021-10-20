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Video: Дельта ПЛЮС: британські вчені виявили новий небезпечний штам коронавірусу

Британські вчені виявили новий штам коронавірусу — що відомо про Дельта плюс — уся правда новий небезпечний штам коронавірусу
Дельта ПЛЮС: британські вчені виявили новий небезпечний штам коронавірусу

Тепер не лише Дельта, а й Дельта плюс.

Британські науковці досліджують новий штам коронавірусу. Його вважають небезпечнішим за Дельту.

Читайте: Вакцинація від коронавірусу в Україні: уся відома інформація по регіонах

Британія на першому місці в Європі за кількістю нових випадків зараження.

За смертністю європейським лідером залишається Росія.

Подробиці — у Вікнах.

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