Тепер не лише Дельта, а й Дельта плюс.
Британські науковці досліджують новий штам коронавірусу. Його вважають небезпечнішим за Дельту.
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Британія на першому місці в Європі за кількістю нових випадків зараження.
За смертністю європейським лідером залишається Росія.
Подробиці — у Вікнах.
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