Тепер не лише Дельта, а й Дельта плюс.

Британські науковці досліджують новий штам коронавірусу. Його вважають небезпечнішим за Дельту.

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Британія на першому місці в Європі за кількістю нових випадків зараження.

За смертністю європейським лідером залишається Росія.

Подробиці — у Вікнах.